0553 313 94 23

İran'da sağlık görevlisine silahlı saldırı

22 Mart 2019 Cuma 17:11
İran'da sağlık görevlisine silahlı saldırı

ANKARA (AA) - İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde bir sağlık görevlisi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan-Beluçistan'da dün gece sahte bir trafik kazası ihbarı alan acil yardım görevlisine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Saldırı sonucu sağlık çalışanı Abdulhadi Şehadet Zehi, olay yerinde hayatını kaybetti.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, saldırıya ilişkin açıklamasında, "Bir kez daha acil yardım ailesini hüzün ve keder kapladı." ifadesini kullandı.

Olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

İran'ın Elbruz eyaletinde de geçen eylül ayında acil yardım ekibi silahlı saldırıya uğramıştı. Kerec-Kazvin kara yolunda kimliği tespit edilemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda iki sağlık görevlisi yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:11
  1. iran
  2. İran'da silahlı saldırı
  3. Sistan ve Beliçistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    1. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2. İsrail'de "Purim Bayramı" kutlanıyor
    3. "Her İstanbullunun bir dikili ağacı..
    4. Bursaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    5. Bozbey: "Projelere Bursalılar’la karar..
    6. Taksim 360 ofislerinin anahtar teslim..
    7. Başkentte esnafı haraca bağlayan çete..
    8. Oy verme işlemi kaçta başlayacak?..
    9. Martin Linnes'ten flaş Beşiktaş..
    10. PKK’nın İstanbul’daki hain planı..
    11. Başkan adayı Gökçe:"Değerlerimize göre..
    12. Ruhsatsız silah satıcılarına operasyon
    13. Fransa'da sarı yeleklilerin..
    14. Kadın dilencinin 3 saatlik hasılatı..
    15. Uyuşturucuyu battaniye ve kilimlerin..
    16. Yaş meyve sebze satan 24 şirkete..
    17. 5. Adıyaman Uluslararası Müzik..
    18. "Spekülasyon yaparak tüketicilerimize..
    19. Taksicinin Senegalli turiste hakaret..
    20. Başkan Gürün, “Bodrum’da 5 yılda Alt..
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev