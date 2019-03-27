İran'da sağanak yağışlar barajların taşmasına neden oluyor

İSTANBUL (AA) - İran'da Gülistan Eyaleti Su İşletme Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Dehkan, sağanak yağışlar nedeniyle bölgedeki barajların taştığını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Dehkan, "Bölgede son günlerde etkili olan şiddetli yağış Gülistan eyaletindeki barajlarda su oranının 2 buçuk kat artmasına yol açtı." dedi.

Eyaletteki barajların toplam su tutma kapasitesinin 118 milyon metreküp olduğuna işaret eden Dehkan, şu an barajlarda 264 milyon metreküp su biriktiğini söyledi.

Irmak ve derelerdeki su hacminin kontrol edilemez boyutlara çıkması endişesiyle baraj kapaklarını açma yoluna başvurmadıklarını dile getiren Dehkan, "Kapakları açmıyoruz fakat yağmurun devam etmesi nedeniyle barajlarda taşma oluyor." ifadesini kullandı.

İran'ın kuzeyinde yer alan Gülistan eyaletindeki Çihil Çay Irmağı, günlerdir devam eden yağış ve barajların kapasitesini aşması nedeniyle taşmış, Künbet Kavus kentinin yüzde 30'u sular altında kalmıştı. Kerganrud Irmağı'nın taşmasıyla da kent merkezine bağlı birçok köy zarar görmüştü. Gülistan eyaletinde irili ufaklı 14 baraj bulunuyor.

İran genelinde yaklaşık 10 gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti. Gülistan eyaletinde de dün gece yardım ekibini taşıyan bir kayığın alabora olması sonucu 2 kişi yaşamını yitirmişti.