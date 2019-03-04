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İran'da Ruhani'ye "nezaketsizlik" eleştirisi yapıldı

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Üyesi Ayetullah Muhammed Ali Muvahhidi Kermani, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin DMTK'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:26
İran'da Ruhani'ye "nezaketsizlik" eleştirisi yapıldı

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Üyesi Ayetullah Muhammed Ali Muvahhidi Kermani, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin DMTK'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Kermani, Ruhani'nin geçen hafta isim vermeden DMTK'ye gönderme yaptığı, "Ülke yönetimiyle ilgili sadece 10-20 kişi karar alıyor" sözlerine karşılık, "Cumhurbaşkanı nezaketsizlik yapmıştır." dedi.

DMTK'nin görevinin anayasada belirlendiğine işaret eden Kermani, Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir açıklama beklemediklerini ve Ruhani'nin neden konsey toplantılarına katılmadığını bilmediklerini belirtti.

Öte yandan, bir diğer DMTK üyesi eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhsin Rızayi de Cumhurbaşkanı Ruhani'nin defalarca çağrılmasına rağmen konsey toplantılarına katılmadığını söyledi.

- Ruhani neden DMTK toplantılarına katılmıyor?

Ruhani'nin DMTK'deki en önemli destekçisi eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'ydi. Ruhani, DMTK'nin başkanlığını yapan Rafsancani'nin 8 Ocak 2017'de vefat etmesinden yaklaşık 5 ay öncesinden bu yana konseyin toplantılarına katılmıyor. O dönemde Rafsancani'nin konseydeki varlığını kendisi için yeterli bulan Ruhani, Rafsancani sonrasında da toplantılara iştirak etmedi.

Rafsancani döneminde hükümet işlerindeki yoğunluğu gerekçe gösteren Ruhani, Rafsancani sonrasında yaklaşık 2 yıldır katılmadığı toplantılar için aynı bahaneyi öne sürmeye devam ediyor.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da aralarında yer aldığı muhafazakar siyasetçilerden oluşan konsey, nükleer anlaşmada Ruhani hükümetine zorluk çıkarttığı gibi bugün de "Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu"nu da kapsayan "Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu"na (FATF) üyelik tasarısı hakkında yaklaşık 3 aydan bu yana görüş bildirmiyor.

Ruhani ise ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrasında uluslararası bankacılık sisteminde yaşanan sorunların çözülmesine katkı sağlayacağını düşündüğü FATF yasa tasarısının bir an önce kabul edilmesini istiyor.

İran Meclisi ve Anayasayı Koruyucular Konseyi arasındaki ihtilafları çözmekle görevli DMTK, 2 haftada bir cumartesi günleri toplanıyor. Ayetullah Haşimi Şahrudi'nin vefatının ardından geçen aralıktan bu yana Sadık Laricani'nin başkanlığını üstlendiği 44 kişilik konseyin üyeleri ülke lideri Ali Hamaney tarafından 5 yılda bir atanıyor.

 

 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:26
  1. Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi
  2. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  3. Muhammed Ali Muvahhidi Kermani

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