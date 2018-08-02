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İran'da protesto gösterileri devam ediyor

İran'ın çeşitli kentlerinde yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde hayat pahalılığı ve döviz kurlarındaki artış protesto edildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:42
İran'da protesto gösterileri devam ediyor

İran'ın Meşhed, Şiraz ve İsfahan kentlerinde yüzlerce kişinin ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek için gösteri düzenlediği bildirildi. İran basınına yansıyan haberlere göre, Meşhed kentinde yaklaşık yüz kişilik bir grup gösteri düzenledi. Ülkedeki pahalılık ve döviz kurlarındaki yükselişi protesto eden göstericilerin polisin müdahalesi sonrasında dağıldığı ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsfahan, Şiraz ve Kereç kentlerinde de yüzlerce kişinin pahalılık ve döviz kurlarındaki hızlı artışı protesto ettiği görüldü. Görüntülerde lastik yaktıkları görülen eylemcilerin, rejim karşıtı sloganlar atması dikkati çekti. Yer yer polisin göstericilere müdahale ettiği olaylarda, bazı eylemcilerin gözaltına alındığı belirtildi.

İRAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ

İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protestoların başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 17:42
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