0553 313 94 23

İran'da petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 16 kişi öldü

Senendec kentinde bir petrol tankerinin yolcu otobüsüne çarpması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:43
İran'da petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 16 kişi öldü

İran'da gece yarısı meydana gelen kazada yaralanan otobüs şoförü Çiyako Kerimi, olayla ilgili açıklama yaptı.

Kerimi, otobüsün park halinde olduğunu ve kaza sonucu 17 yolcudan 15'inin öldüğünü söyledi.

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, Senendec Terminali'ne yakın bir bölgede Dr. Hüseyni Bulvarı'nda yolcu almak üzere park halindeki otobüse petrol tankerinin çarpmasıyla meydana gelen şiddetli patlamada tanker sürücüsü de yaşamını yitirdi.

Olayda yaralananlara dair bilgi verilmedi.

Patlama ve yangından etraftaki birçok aracın zarar gördüğü de belirtiliyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 08:43
  1. İran

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkanın rüyası gerçek oluyor
    1. Başkanın rüyası gerçek oluyor
    2. Bebeğini ilk kez emzirirken can verdi!
    3. ABD savaşı başlattı! İşte o liste...
    4. Adnan Oktar operasyonunda dikkat çeken..
    5. Çinli Bakan Çanakkale'de
    6. Sekiz Türk'ü öldürdüler! Saatler..
    7. Türkiye için kritik rakamlar açıklandı
    8. Soma davasında cezalar belli oldu
    9. Bilecik'te kaybolan 19 yaşındaki..
    10. Srebrenitsa kurbanları toprağa verilecek
    11. Adnan Oktar'ın yanından kaçmıştı.....
    12. Yargıtay'dan sürpriz takı kararı
    13. PKK'ya ağır darbe! 18 terörist öldürüldü
    14. Ahmet Tansu Taşanlar kimdir? Taskici..
    15. Başkentte plaka hareketliliği! Değişiyor
    16. Flaş gelişme: Rus diplomatları kovdular!
    17. Çukur oyuncusuna taksici saldırdı
    18. Adnan Oktar operasyon için kimi suçladı?
    19. Adnan Oktar ilk ifadesinde ne dedi!
    20. Muharrem İnce 25 milyon TL topladı
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!
    Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!