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İran'da petrol krizi: Üç ayda 1 milyar litre kaçırdılar

İran Kaçakçılıkla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, son üç ay içinde bir milyar litreyi aşkın akaryakıtın kaçak yollarla ülke dışına çıkarıldığını söyledi.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:37
İran'da petrol krizi: Üç ayda 1 milyar litre kaçırdılar

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında kaçakçılıkla ilgili istatistiki bilgiler veren Kaçakçılıkla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, "Geçen iki ya da üç ay içinde 1 milyar litrenin üzerinde akaryakıt kaçakçılığı yapıldı." dedi.

Ülkedeki akaryakıt fiyatlarındaki düzensizlik ve ucuz akaryakıt ürünlerinin kaçakçılığın temel nedenleri olduğunu belirten Mueyyidi, "Akaryakıt fiyatlarının düzensizliğinden kaynaklı her gün sınırlarda işlenen bu suç dolayısıyla halkın sermayesinden milyarlarca litre yağmalanıyor. " ifadesini kullandı.

Mueyyidi, kaçakçılıkla mücadele için akaryakıt kartı uygulamasının yeniden düzenlenerek faal hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:37
  1. Kaçakçılıkla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi
  2. petrol

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