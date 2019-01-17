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İran'da petrokimya işçilerinden maaş protestosu

Buşehr Petrokimya Şirketi çalışanı onlarca işçi yüklenici firmaların aylardır maaşlarını ödememesini protesto etti

17 Ocak 2019 Perşembe 16:38
İran'da petrokimya işçilerinden maaş protestosu

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneybatısında yer alan Buşehr eyaletindeki petrokimya işçileri, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle gösteri düzenledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, onlarca işçi çalıştıkları petrokimya tesisindeki yüklenici firmaların aylardır maaşlarını ödememesini protesto etti.

İşçiler, yüklenici firmaların yaklaşımından memnun olmadıklarını belirterek, ana işveren olarak Buşehr Petrokimya Şirketi'nden konuya müdahil olmasını talep etti.

Buşehr Petrokimya Şirketi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "Buşehr Petrokimya Tesisi'ndeki işçilerin protestosu yüklenici firmaların işçilere verdiği taahhütleri yerine getirmemesinden kaynaklanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Buşehr eyaletindeki petrokimya işçileri, birkaç günden bu yana maaş talebiyle gösteri düzenliyor.




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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:38
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