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İran'da peş peşe istifalar! Ruhani'nin yardımcısı da var

İran'da meclisin çıkardığı "emekli kişilerin devlet kurumlarında çalışmasının yasaklanması" yasasının ardından aralarında cumhurbaşkanı yardımcıları, valiler, belediye başkanları ve bürokratların da bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili zorunlu olarak görevinden istifa etti.

25 Kasım 2018 Pazar 14:36
İran'da peş peşe istifalar! Ruhani'nin yardımcısı da var

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yardımcılığını veya danışmanlığını yapan 10 tanınmış isim dün istifalarını Cumhurbaşkanı'na sundu. İstifa edenler arasında yer alan Hasan Ruhani'nin kadın yardımcılarından Şahindoht Molaverdi, yayımladığı yazılı açıklamayla meclisin çıkardığı yasayı sert şekilde eleştirdi. Molaverdi, Ruhani’nin Vatandaş Haklarından Sorumlu Özel Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

14 ilin valisi koltuğundan oldu

Yeni yasayla birlikte 31 ilin bulunduğu ülkede, en az 14 vali görevinden istifa ederken,  hükümet bazı iller için vekaleten valiler atadı. Yeni kanun, aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu onlarca belediye başkanını koltuğundan etti. 

İstifa eden belediye başkanları için Belediye Meclisleri yeni başkanlar seçerken, aralarında beş büyükşehir Tahran, Meşhet, Yezd, Kirmanşah ve Reşt için İstihbarat Teşkilatı'nca olur yazısı daha gelmediği için bu şehirlerdeki belirsizlik devam ediyor.

Ankara Büyükelçisi de görevini bıraktı

Bürokratları da kapsayan yeni kanunun uygulanmasıyla, İran'ın yurt dışındaki bazı büyükelçileri de görevini bırakmak zorunda kaldı. İstifa edenler arasında İran'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard da bulunuyor.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 14:36
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  6. Şahindoht Molaverdi

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