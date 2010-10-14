İran’dapatlama: 18 ölü

Fars ajansındaki habere göre, yerel bir komutan, patlamada 18 kişinin öldüğünü söyledi. Patlamanın, İran Devrim Muhafızları’nın eğitim yaptığı üste meydana geldiği belirtiliyor. İran’da 5 casus yakalandı İran’da yabancılar için casusluk yaptıkları iddia edilen beş kişinin yakalandığı bildirildi. İran resim haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Tahran Genel Savcısı Abbas Caferi Devletabadi, ülkenin uzay, savunma, ekonomi ve diğer konulardaki bilgilerini düşmanlara aktaran beş casusun yakalandığını söyledi. Yetkilileri casus sızmalarına karşı uyaran Devletabadi, ABD ve İsrail’i kastederek, “Düşmanlar boş durmuyor ve her alanda bilgi toplama peşindeler” dedi. Devletabadi, yakalanan kişilerin sorumlu oldukları alanlara ilişkin bilgileri düşmanlara aktardıklarının belirlendiğini ifade etti. İran vatandaşı olduğu belirtilen ve casuslukla suçlanan kişilerin adları açıklanmadı.