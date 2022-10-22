İran'da özgürlük için saç kes, Türkiye'de özgürlük için kılını kıpırdatma!
Dünyanın en büyük barosu olarak bilinen İstanbul Barosu’nun yeni başkan ve yönetimini belirleyecek Olağan Genel Kurul Toplantısında İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Sözcüsü avukat Selin Nakipoğlu, İran'daki protestolara destek için kürsüde saçını kesti. Bu eylemi özgürlük için yapan Nakipoğlu'nun Türkiye'de başörtü yasakçısı Süheyl Batum'un avukatı olması büyük dikkat çekti.
Genel Kurul Toplantısında İran polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini için yapılan protestolara destek vermek amacıyla, İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Sözcüsü avukat Selin Nakipoğlu, "İranlı kadınların özgürlük ve laiklik simgesi olmuş Mahsa Amini için bunu yapmak zorundayım. Mahsa Amini için, dünyadaki kadınlarla dayanışma için" diyerek kürsüde saçlarını kesti.
Başörtüsü yasakçısı eski CHP milletvekili Süheyl Batum'un avukatı çıktı
Nakipoğlu'nun, 28 Şubat dönemi ve sorasında başörtülü bayanların dini özgürlüğünü yaşama hakkına karşı çıkan eski CHP milletvekili Süheyl Batum'un avukatı çıkması ise gayet düşündürücü. Özgürlükler için saçını kesen Nakipoğlu'nun başörtüsüne karşı birinin avukatı olması dikkat çekti.
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