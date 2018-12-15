İran'da otomobil üretimi yüzde 57 azaldı

ANKARA (AA) - İran'da ABD yaptırımlarının etkisiyle otomobil üretimi geçen ay yüzde 57 azaldı.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkedeki otomobil üretimi geçen yılın kasım ayında 135 bin 402 iken bu yılın aynı döneminde 57 bin 627'ye düştü.

İran ekonomisinin en önemli dayanaklarından otomotiv sektöründeki en büyük düşüş ise yüzde 99'la otobüs üretiminde oldu. Kasım 2017'de 163 otobüsün üretildiği ülkede geçen ay sadece 1 otobüs üretim bandından indi.

İran'da nisandan bu yana geçen 8 aylık süreçte ise otomobil üretimi yüzde 25 azaldı.

ABD'nin 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra uygulamaya koyduğu tek taraflı yaptırımlar İran'ın en önemli istihdam alanlarından otomotiv sektörünü de hedef alıyor.

Yerli otomobil üreticileri İran Khodro ve Saipa tarafından 100 binden fazla kişi istihdam edilirken, yaklaşık 700 bin İranlı da otomobil üretimi ile ilgili sektörlerde çalışıyor.

Avrupalı otomobil üreticileri Peugeot, Renault ve Citroen gibi şirketler, ABD yaptırımları nedeniyle İran'daki faaliyetlerini durdurmuştu. Bu yüzden parça tedarikinde sorunlarla karşılaşan İran, yerli çözümlere yönelmişti.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Muhsin Salihi Niya, otomotivde parça tedarikinin "İran Khodro" tarafından sağlanacağını duyurmuştu.



