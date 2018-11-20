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İran'da otomobil üretimi yüzde 40 düştü

20 Kasım 2018 Salı 13:07
İran'da otomobil üretimi yüzde 40 düştü

İSTANBUL (AA) - İran'da otomobil üretimi geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 40 düştü.

İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki otomobil üretimi geçen yılın ekim ayında 137 bin 914 adet iken bu yılın aynı döneminde 83 bin 27 adete gerileyerek yüzde 39.8 oranında düştü.

Söz konusu üretim, bu yılın son 7 ayında 824 bin 601 adetten 663 bin 451'e düşerek yüzde 19.5 geriledi.

İran'da ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve sonrasında ekonomik yaptırımlar uygulaması nedeniyle ülkede halkın alım gücünün önemli oranda zayıfladığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:07
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