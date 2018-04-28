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İran'da o gazetenin yönetmeni tutuklandı

İran'da reformist çizgide yayın yapan Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehdi Rahmaniyan tutuklandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 19:43
İran'da o gazetenin yönetmeni tutuklandı

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Meşhed Başsavcı Vekili Hasan Haydari, Rahmaniyan'ın "iftira ve hakaret" suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Haydari, "Söz konusu şahıs, Şehid Recai Mahallesi sakinlerine iftira ve hakaret nedeniyle tutuklandı." dedi.

Gazetenin toplumsal haberler sayfasında 8 Nisan'da yayımlanan bir haberde, Meşhed'deki Şehid Recai Mahallesi'nde yaşayan kadınlara yönelik hakaret içeren ifadeler yer almıştı.

Haberdeki ifadelerin rahatsız ettiği Şehid Recai Mahallesi sakinleri ise konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 19:43
  1. Şark Gazetesi
  2. Mehdi Rahmaniyan
  3. iran

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