İran'da muhalif din adamına hapis cezası

ANKARA (AA) - İran’da muhalif kimliğiyle tanınan din adamı Seyyid Hasan Ağamiri, "halkın ekonomik durumu, işçilerin maaşlarının yetersizliği ve devletin yaptığı israf" hakkında sosyal medyada yaptığı konuşmalar nedeniyle 2 yıl hapis ve dini kıyafetlerini giymeme cezasına mahkum edildi.

Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Ağamiri, Tahran Özel Savcısı'nın şikayeti üzerine söz konusu cezayı aldığını söyledi. Ağamiri, cezanın gerekçesi olarak da ülkede yayımlanan Hemşehri gazetesine verdiği röportajın ve sosyal medyadaki konuşmalarının gösterildiğini belirtti.

İranlı sosyal medya kullanıcıları da Ağamiri'nin aldığı hapis cezasına tepki gösterdi.

Din adamı Ağamiri, çeşitli platformlarda yaptığı muhalif konuşmalarla dikkatleri üzerine çekmiş ve sevilen bir karakter haline gelmişti.

Sosyal medyada 1 milyon 400 bin takipçisi olan Ağamiri, vaazlarında ve sosyal medyadaki konuşmalarında, halkın ekonomik durumu, işçilerin maaşlarının yetersizliği ve devletin yaptığı israf konularına yer veriyor.