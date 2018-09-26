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İran'da morgtaki bebek 'canlandı'!

IRNA haber ajansının bildirdiğine göre, İran'da doktorlar tarafından öldüğü belirlenen bir bebek morgda 'canlandı'.

26 Eylül 2018 Çarşamba 22:12
İran'da morgtaki bebek 'canlandı'!

İran'da doktorlar tarafından öldüğü ilan edilen bir bebeğin, morga gönderildikten sonra yaşadığı fark edildi.

BEBEĞİN ÖLMEDİĞİ YIKAMA ESNASINDA ANLAŞILDI

Olay ülkenin batısındaki Urmiye şehrinde meydana geldi. Hastane doktorları muayene sonucu hayat belirtilerine rastlamadıkları altı aylık bebeğin ölmüş olduğunu ilan etti. Ölü ilan edilen bebek daha sonrasında morga gönderildi, ancak yıkanma esnasında bebeğin aslında hayatta olduğu görüldü. Cenaze Hizmetleri Müdürü Amir Abbas Abidini yaşananlar karşısında bebeğin ailesinin hayrete düştüğünü belirtti.

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 22:12
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