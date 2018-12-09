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"İran'da milletvekillerinin yarısı rejimin yıkılmasını istiyor"

İran Meclisi Meşhed Milletvekili Cevad Kerim Kuddusi, milletvekillerinin yarısının rejimin yıkılması için çaba gösterdiklerini öne sürdü

09 Aralık 2018 Pazar 12:06
"İran'da milletvekillerinin yarısı rejimin yıkılmasını istiyor"

İran Meclisi Meşhed Milletvekili Cevad Kerim Kuddusi, milletvekillerinin yarısının rejimin yıkılması için çaba gösterdiğini iddia etti.

Muhafazakar Direniş Cephesi'ne yakınlığıyla bilinen Kuddusi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran meclisindeki milletvekillerinin yarısının rejimin yıkılması için uğraştığını savundu.

Kuddusi, "Meclisin yüzde 50'si rejimin yıkılması peşinde. 2009 yılındaki fitne hareketinde de hedef rejimin yıkılmasıydı. Bugün meclisin yüzde 50'si perde arkasında fitne hareketine önderlik yapanları destekliyor." ifadelerini kullandı.

2009 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde reformist muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'nin de adaylar arasında yer aldığı seçimleri muhafazakarların desteklediği Mahmud Ahmedinejad kazandı. Musevi seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü. Bu kargaşa arasında meydana gelen sokak olaylarında resmi olmayan rakamlara göre 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Musevi, her hangi bir adli kovuşturma olmaksızın olaylardan sorumlu olduğu gerekçesiyle 2011 yılından bu yana eşi Zehra Rahneverd ve eski Meclis Başkanı Mehdi Kerrubi'yle ev hapsinde tutuluyor.

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 12:06
  1. İran Meclisi Meşhed Milletvekili Cevad Kerim Kuddusi
  2. rejim

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