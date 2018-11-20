İran'da Mevlit Kandili farklı şekillerde kutlanıyor

GÜLİSTAN (AA) - İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinin merkezi Gürgan kentinde Mevlit Kandili münasebetiyle Kavimler Festivali düzenlendi.

İran Cumhurbaşkanlığı Turizm, El Sanatları ve Kültürel Miras Kurumu'nun düzenlediği etkinliğe Gülistan Valisi Menaf Haşimi ve yabancı ülkelerin misyon şefleri katıldı.

Sünni Türkmenlerin de yaşadığı Gürgan kentinde gerçekleştirilen festivalde ülkenin tüm etnik grupları yöresel kıyafetleriyle yer aldı.

Ülkenin muhtelif eyaletlerinden festivale katılan Türkmenler, Araplar, Kürtler, Farslar, Beluçlar, Gilekler ve Lorlar, festivalde ilahiler ve şarkılar söyledi.

Etkinlik alanında açılan stantlarda bölge halklarına özgü el yapımı ürünlerin satışı gerçekleştirildi. Türkmen Sahrası bölgesinden gelen Türkmenlerin el işi ürünlerinin sergilendiği stant katılımcılardan ilgi gördü.

İran'ın ekseriyetini oluşturan Şiilerin yaşadığı kentlerde Mevlit Kandili Sünni dünyasından farklı bir şekilde idrak ediliyor. Ülkede Ehli Sünnet mezhebine bağlı vatandaşların yaşadığı bölgelerde ise geniş katılımlı programlar tertip ediliyor. İran hükümeti, Mevlit Kandillerinde Kavimler Festivali organize ederek ülkenin etnik grupları arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca Mevlit Kandili'ne denk gelen haftada başkent Tahran'da birçok İslam ülkesinden devlet yetkililerinin katılımıyla Vahdet Konferansı düzenleniyor.







