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İran'da mayına basan 2 sınır muhafızı öldü

15 Ocak 2019 Salı 14:42
İran'da mayına basan 2 sınır muhafızı öldü

TAHRAN (AA) - İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin ilçesinde mayına basan 2 sınır muhafızı hayatını kaybetti.

Kermanşah Emniyet Müdürü Behram Fazıli, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, İran-Irak sınırının sıfır noktasındaki Hanleyli bölgesinde önceki gece mayına basıp ağır yaralanan 2 sınır muhafızının öldüğünü belirtti.

Fazıli, mayınların 1980-1988 yıllarındaki İran-Irak Savaşı'ndan kaldığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:42
  1. iran
  2. Kermanşah
  3. Tahran

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