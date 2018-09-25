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İran'da mayın patladı: 2 kişi öldü

Merivan kentinde, İran-Irak savaşından kalan mayının infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

25 Eylül 2018 Salı 16:33
İran'da mayın patladı: 2 kişi öldü

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kürdistan eyaleti Kızılay Başkanı Muhammed Bakır Muhammedi, ''Merivan kentine bağlı Dereveran köyünde mayın patlaması nedeniyle 2 kaçakçı hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.'' dedi. 

İran ile Irak arasındaki bin 458 kilometrelik sınır hattına, 1980-1988 yılları arasında 8 yıl süren savaş sırasında çok sayıda mayın döşendiği biliniyor. Sınır hattındaki mayınların zaman zaman patlaması sebebiyle ülkede ölüm ve yaralanmalar yaşanıyor. 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:33
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