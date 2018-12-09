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İran'da 'mali suçlar işleyen' bir kişinin idam cezası onandı

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei, döviz ve altın yolsuzluğundan yargılanan bir vatandaşın idam cezasının Yüksek Divan Mahkemesi tarafından onandığını duyurdu

09 Aralık 2018 Pazar 14:55
İran'da 'mali suçlar işleyen' bir kişinin idam cezası onandı

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei, döviz ve altın yolsuzluğundan yargılanan Hamid Bakıri adlı vatandaşa ceza mahkemesinin verdiği idam kararının Yüksek Divan Mahkemesi tarafından uygun bulunduğunu açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ejei, döviz ve altın yolsuzluğu suçlamasıyla ceza mahkemesi tarafından idama çarptırılan Hamid Bakıri'nin hükmünün Yüksek Divan Mahkemesince onandığını söyledi.

Ejei, mali piyasayı maniple etme suçlamasıyla Menuçehr Purferd'in 10 yıl hapis, 318 milyar 175 milyon 176 bin 319 riyal para cezasına, İsmail Nasurullahi'nin 10 yıl hapis, Hasan Mezari'nin ise 3 yıl hapis 94 milyon 670 bin riyal para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

İran'da altın piyasasını maniple etmek için altın stoklamakla suçlanan "Altın Sultanı" lakaplı Vahid Mazlumin ile iş birlikçisi olarak adlandırılan Muhammed İsmail Kasımi geçen ay idam edilmişti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 14:55
  1. döviz ve sikke yolsuzluğu
  2. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei

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