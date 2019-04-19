İran’da maç sonrası kavga çıktı: 60 yaralı İran’da Traktör Sazi ve Saypa maçı sonrasında taraftarlar arasında çıkan kavgada 60 kişi yaralandı.

İran’da Traktör Sazi ve Saypa maçı sonrasında taraftarlar arasında çıkan kavgada 60 kişi yaralandı.

İran liginde oynanan Traktör Sazi ve Saypa takımları arasındaki karşılaşma sonrasında Traktör Sazi taraftarları sahaya inerek oyunculara saldırdı. İran’ın Tebriz kentinde oynanan karşılaşmada Saypa Traktör Sazi’yi 1-0 mağlup ederken, maç sonrası takımlarının kötü oyununa sinirlenen Traktör Sazi taraftarları sahaya indi. Traktör Sazi taraftarlarının sahaya inmesi ile başlayan olaylara emniyet güçlerinin de müdahale etmesi sonucu aralarında polis ve sivillerin olduğu 60 kişi yaralandı.

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