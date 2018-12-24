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"İran'da liyakat eksikliği halkı öfkelendiriyor"

İranlı ekonomist Hamid İsmaili, İranlı yetkililerin yakınlarını liyakate dikkat etmeden işe almalarının halkı öfkelendirdiğini söyledi

24 Aralık 2018 Pazartesi 15:55
"İran'da liyakat eksikliği halkı öfkelendiriyor"

ANKARA - (AA) İranlı ekonomist Hamid İsmaili, İran devlet kurumlarında yetkililerin yakınlarını liyakate dikkat etmeden ve kanunsuz yollarla işe almalarının halkı öfkelendirdiğini dile getirdi.

İranlı uzman İsmaili, İran İşçi Haber Ajansı İLNA'ya yaptığı açıklamada, "Bu durumun insanların öfkelenmesine neden olması doğaldır, çünkü işe alımlarda herkes aynı şartlara sahip olmadığı için insanların tepkisi haklıdır. Ne yazık ki, yetkililere yakın olanlar öncelikli ve bu açık bir ayrımcılıktır."

İran'da, devlet kurumlarında çalışan yetkililerin yakınlarının liyakate dikkat edilmeden ve kanunsuz yollarla işe alındığını belirten İsmaili, "Bu durum vatandaşları öfkelendiriyor." dedi.

İsmaili, "İşsizlik oranlarının yüksek olduğu ülkemizde, yüksek gelir ve iş güvenliği gibi imkanlar sadece devlet kurumlarında mevcut. Bu durum işsizlerin devlet kurumlarında çalışma isteğini artıyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlıklarda ve diğer resmi kurumlarda yetkililerinin yakınlarının işe alınmasını eleştiren İsmaili, "İstihdamda ayrımcılığa maruz kalan vatandaşlar liyakat sahibi olmasına rağmen bu kurumlarda iş bulamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran ekonomisinin devlet tekelinde olduğunu vurgulayan İsmaili, ülke bürokrasisinin uyguladığı ekonomi programının, büyümeyi ve refahı artırmak için özel sektörün önünü açan gelişmiş ülkelerdeki politikalarla uyuşmadığını sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 15:55
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