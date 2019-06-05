İran’da limanda yangın: 1 ölü İran’nın Hürmüzgan Eyaleti’nde bir limanda çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran’nın Hürmüzgan Eyaleti’nde bir limanda çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran’ın Hürmüzgan Eyaleti’nde bulunan Şehit Recai Limanı’nda yangın çıktı. Hürmüzgan Eyaleti Limanlar Genel Müdürü Murad Afifipur, yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Limandaki konteynerlerde bulunan yağ ve petrol nedeniyle yangının uzun bir süre söndürülemediğini aktaran yetkililer, yangından etkilenen 51 yaşındaki bir kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Yangının itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla 5 saat sonra söndürülebildiği öğrenildi.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Şehit Recai Limanı İran’ın en büyük konteyner ve ticaret limanları arasında yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.