0553 313 94 23

İran'da kuraklık alarmı!

İran'da barajlardaki su miktarının geçen yıla oranla düştüğü açıklandı. Ülkede su seviyesinin düşmesi üzerine kriz alarmı verildi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:49
İran'da kuraklık alarmı!

İran Su Kaynakları Yönetim Şirketi Genel Müdürü Muhammed Hac Resuliha, ülkede yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesinin iç tüketimi karşılamaması üzerine 'kriz' uyarısında bulundu.

İran Su Kaynakları Yönetim Şirketi Genel Müdürü Muhammed Hac Resuliha, "Ülkedeki su tüketimi hacmi barajlara dolan sudan daha fazla olduğu için İran'daki barajların durumu 'kriz' şartlarıyla karşı karşıya" dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Resuliha, barajlara dolan su miktarının geçen yıla oranla yüzde 33 azaldığını söyledi.

Barajlardaki su miktarının geçen yıl 32 milyar metreküp olarak ölçüldüğünü, bu yıl ise 25 milyar metreküpe düştüğünü aktaran Resuliha, "Bir taraftan yüzey suları diğer taraftan yeraltı sularının azalmasıyla karşı karşıyayız. Yağışların oranı da beklentilerin altında" ifadelerini kullandı.

İran'da düşük yağış miktarı ve kısıtlı su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık ülkede su krizine neden oluyor.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 15:49
  1. İran
  2. kuraklık

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Efsane boksör Mayweather, efsane maç için geri dönüyor!
    1. Efsane boksör Mayweather, efsane maç..
    2. Beşiktaş'tan Negredo açıklaması!
    3. Şişli'de döviz bürosunu soydular!
    4. Aydın'da ağaç altında korkunç manzara!..
    5. İstanbul'da panik! Şüpheli çanta...
    6. İşte sağlıklı bir yuva sahibi olmanın..
    7. İstanbul Yeni Havalimanı'nın taşıma..
    8. Milletvekili ceza yedi! Stada..
    9. Çocuğunuzu kanserden koruyun
    10. Başkan Erdoğan'a hakaret eden masör..
    11. Hüsnü Mübarek'in oğulları hakkında..
    12. Dip dalganın etkisi sürüyor! İYİ..
    13. Ağrı Dağı eteklerinde örtü yangını!..
    14. Hamilelikte kaburga ağrısına dikkat!
    15. Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum..
    16. Bisikletin sürmenin çocuklara..
    17. Çocuğunuz şımarık mı?
    18. Stor perde temizliği nasıl yapılır?
    19. Peygamberimizin büyük teyzesi: Hz...
    20. Fındık lahmacun nasıl yapılır?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula