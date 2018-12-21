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"İran'da kuraklık 20 milyon kişiyi göçe zorlayabilir"

İranlı milletvekili Ali Esedi Kerem: "Eğer kuraklık sorunu devam ederse 20 milyon kişi bölgeden göç etmek zorunda kalabilir. Bu durum sayısız sosyal sorunu da beraberinde getirecektir"

21 Aralık 2018 Cuma 16:20
"İran'da kuraklık 20 milyon kişiyi göçe zorlayabilir"

ANKARA (AA) - İranlı milletvekili Ali Esedi Kerem, ülkede kuraklık sorununa çözüm bulanamazsa 20 milyon kişinin yaşadığı bölgeleri terk etmek zorunda kalacağını söyledi.

Kirman eyaletine bağlı Babek kenti milletvekili Kerem, İran'ın özellikle güneyinin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, soruna çözüm üretilemediği takdirde kitlesel göçler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Birçok bölgede de kuraklığın etkilerinin görüldüğünü aktaran Kerem, "Eğer kuraklık sorunu devam ederse 20 milyon kişi bölgeden göç etmek zorunda kalabilir. Bu durum sayısız sosyal sorunu da beraberinde getirecektir." dedi.

Kuraklık nedeniyle gerçekleşecek kitlesel göçlerin önüne geçmek için uygun planlamalar yapılması ve tedbirli olunması gerektiğini vurgulayan Kerem, "Kuraklığa karşı birlikte hareket etmeliyiz, büyük düşünelim sadece kendi bölgemizi ve eyaletimizi göz önünde bulundurmayalım." diye konuştu.

- "Basra Körfezi'nden su transferi yapmayı planlıyoruz"

İranlı İşçiler Haber Ajansı İLNA'ya konuşan milletvekili Kerem, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kuhreng kentinden Kirman'a su transferi projesinin askıya alındığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu projenin yerine Basra Körfezi'nden su transferi gündeme alındı. Basra Körfezi'nden bölgeye su transferi yapmayı planlıyoruz bu proje kapsamında güzergahtaki köylerin ve bölgenin içme suyunun temin edilmesi gerektiğine karar verildi."

İran'da kuraklık ve uygulanan hatalı su politikaları nedeniyle son yıllarda ülkenin çeşitli noktalarında susuzluk yaşanıyor. Su sorunu tarımı olumsuz etkilerken geçimini çiftçilik yaparak sağlayan bölge halkının da kent merkezlerine göç etmesine neden oluyor.

Özellikle geçen yaz ülkenin farklı kentlerinde protestolara yol açan su sorunu meclisteki 18 milletvekilinin istifasına neden olmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkedeki su sorununun çözümü için Hazar Denizi ve Basra Körfezi'nden su transferi yapılması gerektiğini söylemişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 16:20
  1. - İranlı milletvekili Ali Esedi Kerem:
  2. Basra Körfezi
  3. iran
  4. Kuraklık
  5. su sorunu

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