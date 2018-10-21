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İran'da kriz büyüyor! Üretimler durabilir

İran'da yaşanan ekonomik kriz büyüyor. Ülkede tavuk ve hayvan üreticileri, yem temininde yaşanan sorunlar nedeniyle üretimin durma noktasına geldiğini açıkladı.

21 Ekim 2018 Pazar 18:13
İran'da kriz büyüyor! Üretimler durabilir

İran'daki kanatlı hayvan ve tavuk üreticileri "yem temininde yaşanan sorunlar" nedeniyle yakın gelecekte tavuk ve yumurta üretiminin durma noktasına geleceği uyarısında bulundu.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kanatlı Hayvan Üreticileri ile Tavuk Üreticileri adlı birlikler, sektörde yaşanan sorunlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben bir açık mektup yayımladı.

Söz konusu açık mektupta "devletin yeterli veya zamanında döviz tahsis etmemesine bağlı olarak üreticilerin tavuk yemi temininde yaşadıkları sorunlar nedeniyle tavuk ve yumurta üretiminin yakın zamanda durma noktasına gelebileceği" ifade edildi.

Kamyoncuların greve gitmesinin yem nakliyesini olumsuz etkilediği kaydedilen mektupta, hükümet yetkililerinin konuyla ilgili ivedilikle tedbir almaması durumunda tavuk, yumurta ve civciv üretiminin belirsizlik içerisine gireceği vurgulandı.

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Ruhani hükümeti nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı. Döviz piyasalarında yaşanan çalkantıları önlemek ve döviz işlemlerini tek elden yürütmek amacıyla yine nisan ayında NIMA adı verilen yeni bir sistem devreye girdi. Yeni sitemle "döviz piyasalarının yönetilmesi ve döviz ihtiyacının karşılanması" hedefleniyordu.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 18:13
  1. İran

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