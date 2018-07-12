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İran'da kriz büyüyor! Su sıkıntısı can aldı

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin Kazerun kentine bağlı köylerde su sorunu sebebiyle köylülerle polis arasında çıkan çatışmada 1 köylü hayatını kaybetti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 22:04
İran'da kriz büyüyor! Su sıkıntısı can aldı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Kazerun Emniyet Müdürü Muhammed İbadinejad, Fars eyaletine bağlı Kazerun kenti kırsalında Şapur Nehri'nden seyyar pompalarla su çeken köylülerle polis arasında çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

YARALI POLİSLER VAR

Kanun dışı nehirden su çekenleri engellemek isteyen polislere köylülerin taş atarak mukavemet gösterdiklerini dile getiren İbadinejad, olayda bazı polislerin de yaralandığını kaydetti.

SU SIKINTISI

İran Meclisi'nde cumartesi günü milletvekillerine hitap eden Buşehr eyaletine bağlı Deştestan Milletveli Muhammed Bakır Saadet, Şapur Nehri civarındaki seyyar pompaların Deştestan'a yeteri kadar suyun ulaşmasına mani olduğunu belirtmiş durumdan Fars eyalet valisini sorumlu tutmuştu.

Buna karşılık Fars eyaleti milletvekilleri, 10 yıldan bu yana bölgeye kuraklığın hakim olduğunu, Deştestan'daki su sıkıntısının da buna bağlı olduğunu öne sürmüştü.

AA

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 22:04
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