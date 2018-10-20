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İran'da kriz büyüyor! Bakan istifa etti

İran'da yaşanan ekonomik kriz sonrası istifalar sürüyor. Hükümetle görüş ayrılığı yaşayan Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi görevini bıraktı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 21:29
İran'da kriz büyüyor! Bakan istifa etti

İran'da ekonomik krize koşut hükümette ayrılma rotasına giren yetkililere Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi de eklendi.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, hükümetle kentsel dönüşüm ve ekonomik yöntemlerden kaynaklı ihtilaflar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

50 gün sonra duyurdu

1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sunduğu istifa mektubunu bugün sosyal medya hesabından paylaşan Abbas Ahundi, kentsel dönüşümle ilgili verimli çalışma yürütemediğindan ve hükümetin piyasalara çok fazla müdahale ettiğinden yakındı.

'Hak, adalet ve piyasa bırakmadınız'

Yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle 'görevine devam etmeyi etik bulmadığını' ifade eden Ahundi, yasalara bağlılık, mülkiyet hakkına saygı ve rekabetçi piyasa ekonomisinin hiçbir koşulda zarar görmemesi gerektiğini belirtti.

'Benden uyumlusuyla çalışın'

Ancak hükümeti ABD yaptırımlarından kaynaklı sorunlar nedeniyle tüm bu ana ilkeleri ihlal etmekle suçlayan bakan, Ruhani'ye hitaben "Daha uyumlu bakanlarla çalışmak hakkınızdır" dedi.

Bu 4. istifa açıklaması

Ahundi, daha önce de 3 defa istifa ettiğini ancak kabul edilmediğini hatırlatırken Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Kasım Biniyaz istifayı doğruladı.

Yaprak dökümü

Temmuzda İran Merkez Bankası Başkanı değişikliğine gitmiş olan Ruhani'nin kabinesinden Çalışma Bakanı Ali Rebii 8 Ağustos'ta, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan da 26 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylaması sonucunda görevlerinden azledilmişti.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 21:29
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