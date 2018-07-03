İran'da kritik gelişme! Ruhani emri verdi...



İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade, Uranyum Dönüştürme Tesisi'nde yaptığı incelemelerden sonra basına yaptığı açıklamada, UF4 üretimi için çalışmalara yeniden başlandığını duyurdu.

RUHANİ TALİMATI VERDİ

Mihralizade, çalışmaların ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma talimatı sonrasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin emriyle başlatıldığını belirtti.

1 AY İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULAN YAKIT TEMİN EDİLECEK

İsfahan'daki tesiste geçen hafta devreye giren uranyum hekzaflorid (UF6) üretim tesisinde şu anda orta düzeyde üretim yapıldığını aktaran Mihralizade, 1 ay içinde söz konusu tesisten yapılacak üretimlerle başta Buşehr Nükleer Enerji Santrali olmak üzere ülkedeki nükleer tesislerin ihtiyaç duyduğu yakıtın temin edileceğini ifade etti.

UF4 olarak adlandırılan uranyum tetraflorid maddesi uranyum zenginleştirmede kullanılıyor.

ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran lideri Hamaney, nükleer anlaşma çerçevesinde ülkenin uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma talimatı vermişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu, geçen hafta İsfahan kentindeki Uranyum Dönüştürme Tesisi'nde uranyum zenginleştirme tesislerinde kullanılan santrifüjlerin ham maddesi olarak kullanılan UF6 üretiminin başlatıldığını duyurmuştu.

İran nükleer anlaşma kapsamında şu anda uranyum zenginleştirmek için yaklaşık 5 bin santrifüj kullanıyor ve yüzde 3,5 oranında uranyum zenginleştiriyor. Tahran yönetimi, Buşehr'deki ülkenin tek nükleer enerji santrali için daha fazla zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyacı olduğunu savunuyor.