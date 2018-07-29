İran'da kötü çalışma şartları protesto edildi

İranlı İşçiler Haber Ajansına göre, eylemciler Asaluye ilçesindeki Güney Pars Petrol Şirketi ofisi önünde bir araya gelerek, kötü çalışma koşulları ve işsizliği protesto etti.

Haberde, detaya yer verilmeksizin, eylemcilerin temsilcileriyle şirket genel müdür yardımcısının bir araya geldiği kaydedildi. İran'da kurulan ilk nükleer santralin yer aldığı Buşehr kentinin 270 kilometre güneydoğusunda, Basra Körfesi'ne kıyısı olan Asaluye ilçesinde, Pars Özel Ekonomik Enerji Bölgesi bulunuyor.