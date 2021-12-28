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Korona Virüs İran'da koronavirüsten 40 kişi daha öldü
Korona Virüs

İran'da koronavirüsten 40 kişi daha öldü

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 artarak 131 bin 474'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 16:48:00 -
İran'da koronavirüsten 40 kişi daha öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 128 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 351'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 188 bin 857'ye çıktığı ülkede, 40 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 474 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 751 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 117 milyon 960 bin 29 doz aşı uygulandı.

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