İran'da koronavirüs yeniden tırmanışa geçti! Ölüm ve vaka sayılarında korkutan rakamlar
İlk koronavirüs vakasının 19 Şubat'ta görüldüğü ve mayıs ayı başında vaka sayılarının düşmesinin ardından yasakların kaldırıldığı İran'da salgın yeniden yükselişe geçti. Son 24 saatte ölümcül salgının nedeniyle 81 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 506'ya yükselirken, vaka sayısı da 2 bin 11 artarak 177 bin 938'e çıktı.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 8 bin 506'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 81 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 11 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
1 milyon 151 bin test yapıldı
Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 506'ya, vaka sayısının da 177 bin 938'e çıktığını aktardı.
Şu ana kadar 140 bin 590 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini kaydeden Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 151 bin 32 olduğu bilgisini paylaştı.
6 eyalet risk taşıyor
Güneydeki Huzistan eyaletinin "kırmızı bölge" olarak kalmaya devam ettiğini belirten Lari, ülkedeki 6 eyaletin de "risk taşıyan yerler" olduğunu ifade etti.
Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.