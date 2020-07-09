İran'da koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüsten kaç kişi öldü?

İran'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 221 kişi öldü.

Bu sayının salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek ölü sayısı olduğu belirtildi.

Kaç kişinin testi pozitif çıktı?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı.

Son 24 saatte 2 bin 79 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 221 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 250 bin 458'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 12 bin 305'e ulaştığını açıkladı.

Toplam 3 bin 324 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirten Lari, şu ana kadar 212 bin 176 kişinin de iyileşerek taburcu olduklarını aktardı.