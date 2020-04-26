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Korona Virüs

İran’da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı yükseldi, umut verici gelişme yaşandı

Komşularımız arasında ilk olarak İran’da görülen ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı 5 bin 710’a yükselirken; son 24 saatte 60 kişinin hayatını kaybetmesiyle günlük görülen ölüm sayısının düşüşe geçtiği görüldü.

2020-04-26 13:24:00 -
İran’da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı yükseldi, umut verici gelişme yaşandı

İran’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 5 bin 710’a yükselirken, vaka sayısı 90 bin 481 olarak açıklandı.

Günlük ölüm vakaları düşüşe geçti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saat içerisinde bin 153 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 60 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Vaka sayısı 90 bini geçti

Cihanpur, böylece ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 90 bin 481’e, ölenlerin sayısının ise 5 bin 710’a yükseldiğini söyledi.

3 binden fazla kişi yoğun bakımda

Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 69 bin 657 kişiye ulaştığını ifade etti. Şu ana kadar 421 bin 313 kişiye korona virüs testi yapıldığını belirten Cihanpur, 3 bin 79 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydetti.

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