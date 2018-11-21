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İran'da komünist Tudeh Partisi'nin son kurucu üyesi vefat etti

İranlı siyasetçi, sosyolog ve yazar Enver Hamei, 102 yaşında hayatını kaybetti

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:40
İran'da komünist Tudeh Partisi'nin son kurucu üyesi vefat etti

ANKARA (AA) - İran siyasi tarihinde önemli yeri olan komünist Tudeh Partisi'nin (Kitlelerin Partisi) hayatta kalan son kurucu üyesi Enver Hamei, Kerec kentinde yaşamını yitirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İranlı siyasetçi, sosyolog ve yazar Enver Hamei, tedavi gördüğü Kerec kentindeki Şehid Recai Hastanesi'nde akciğer yetmezliği nedeniyle 102 yaşında vefat etti.

Hamei, İran'da 1941'de kurulan komünist Tudeh Partisi'nin kurucu liderlerinin oluşturduğu "53'ler" olarak bilinen grubun hayatta kalan son ismiydi.

- Enver Hamei kimdir?

İran'da 1937 yılında Şah Rıza Pehlevi döneminde komünizmle suçlanarak tutuklanan Enver Hamei, 1941'de serbest bırakıldı.

Hamei, 1947'de Tudeh Partisi Merkez Komitesi'nin politikalarına karşı çıkarak Halil Meleki, Celal el-Ahmed, Feridun Teveluli gibi partinin önde gelen isimleriyle Tudeh Partisi'nden ayrılarak Sovyetler Birliği yanlısı olmayan sol hareketlere destek verdi.

İngiltere'nin kontrolündeki İran petrolünü millileştirme söylemlerinin hız kazandığı 1950'lerde "Cihan-ı Ma" ve "Heccar" adlı gazeteleri çıkaran Hamei, 1953'te gerçekleşen darbe sonrasında yeniden tutuklandı ve bir süre cezaevinde kaldı. Hamei, sonrasında tahsiline devam etmek için Almanya'ya gitti.

Uzun yıllar Afrika'da Birleşmiş Milletler adına çalışan Hamei, devrimden sonra ülkesine dönerek yazarlık ve çevirmenlik yaptı.

- Tudeh Partisi

İran'da Marksist bir örgüt olan Tudeh Partisi, Sovyetler Birliği'nin desteğiyle 1941 yılında Tahran'da kuruldu. Batı emperyalizmine karşı görüşleriyle ön plana çıkan Tudeh, kısa zamanda ülke geneline yayıldı.

Muhammed Rıza Pehlevi'nin sol kesimden gelmesinden endişe ettiği darbe veya devrim nedeniyle söz konusu parti üyeleri sıkı takip ve baskı altına alınarak sindirilmeye çalışıldı.

Rıza Pehlevi'nin devrilmesini hedefleyen Tudeh, İran devriminde aktif rol oynadı. 1979 devrimi sonrası Tudeh Partisi üyelerine baskılar tekrar başlarken parti üyelerinin birçoğu ülkeyi terk etti veya rejim tarafından öldürüldü.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:40
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