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İran'da kendini yakan kadın taraftar hayatını kaybetti

Kadınların stadyumda futbol maçı izlemesinin yasak olduğu İran'da mahkemenin hapis kararına tepki olarak kendisini ateşe veren 29 yaşındaki Seher Hudayari tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

10 Eylül 2019 Salı 15:28
İran'da kendini yakan kadın taraftar hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İran'da maç izlemek için stadyuma girmeye çalıştığı gerekçesiyle hapse mahkum edilmesine tepki olarak kendini ateşe veren futbol taraftarı kadın hayatını kaybetti.

İran'da kadınların stadyumda maç seyretmelerine ilişkin yasak, 29 yaşındaki Seher Hudayari'nin ölümüyle yeniden gündemde.

İran medyasına göre, geçen hafta başkent Tahran'daki Devrim Mahkemesi önünde kendini ateşe veren İstiklal futbol takımı taraftarı Hudayari, kaldırıldığı Mutahhari Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstiklal Kulübü'nün forma rengi nedeniyle "Mavi Kız" olarak anılan Hudayari, mart ayında takımının Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Ayn'la oynayacağı maçı seyretmek için Tahran'daki Azadi Stadyumu'na kılık değiştirerek girmeye çalıştığı sırada gözaltına alınmıştı.

Veramin Hapishanesi'nde 4 gün tutulduğu belirtilen Hudayari, hakkında dava açılarak şartlı serbest bırakılmıştı.

İran basınında yer alan haberlerde, Hudayari'nin, geçen hafta Tahran'daki Devrim Mahkemesinde hakkındaki davayla ilgili yaptığı görüşmeler esnasında 6 ay hapis cezasına çarptırılacağını duyduğu ve bunun üzerine bina önünde kendini yaktığı ifade ediliyor.

İran makamlarından Hudayari'nin aldığı ceza veya olayın ayrıntılarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

- "Bu üzücü olayın sorumlusu kim?"

İran Milli Takımı ve İstiklal Futbol Kulübünün eski oyuncusu Muhammed Takavi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi.

Takavi, "İran futbolunun Mavi Kız'ının ölümü herkesi üzmüştür. Bu üzücü olayın sorumlusu kim? Bu genç kızın tek arzusu kendi takımının maçını stadyumda izlemekti. Ruhun şad olsun ve sana yardım edemeyen bizlere yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

İran'ın önde gelen futbolcularından Cevad Kazımi de sosyal medyada paylaştığı "Bizi affet" mesajıyla tepkisini ortaya koydu.

Kazımi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Senin kapalı kapılar ardında kalarak kendini yaktığın stadyumlarda oynamaktan utanıyorum. Seni yakan alevler sadece seni yakmadı, hepimizi kül etti. Bir gün (İran'da) stadyumun kapıları kadınlara açılsa ve erkeklerle yan yana maç izleseler de senin sandalyen sonsuza dek boş kalacaktır. Senin hayallerini gerçekleştirmek için bir şey yapamadıysak bizi affet."

İran'ın yaklaşık 40 yıldır süren kadınlara yönelik stadyum yasağını kaldırmaması halinde FIFA tarafından uluslararası müsabakalardan men edilebileceği yorumları yapılıyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:28
  1. iran
  2. İstiklal Futbol Kulübü
  3. kendini ateşe veren kadın
  4. Mavi Kız

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