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İran'da kargo uçağı düştü: 7 ölü

Kırgızistan'a ait bir kargo uçağı İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec kentinde havaalanına inişi sırasında düştü, 7 kişi hayatını kaybetti.

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:17
İran'da kargo uçağı düştü: 7 ölü

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kırgızistan'ın Bişkek kentinden Kerec'e gitmek üzere havalanan Boeing 707 tipi kargo uçağı Kerec'teki Feth Havaalanına inişi sırasında düştü.

Uçakta bulunan 16 kişiden en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralı kurtulduğu belirtildi..

 

 

 

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:17
  1. Feth Havaalanı
  2. İran'daki uçak kazası
  3. Kerec
  4. Kırgızistan

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