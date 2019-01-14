İran'da kargo uçağı düştü: 7 ölü
Kırgızistan'a ait bir kargo uçağı İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec kentinde havaalanına inişi sırasında düştü, 7 kişi hayatını kaybetti.14 Ocak 2019 Pazartesi 10:17
İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kırgızistan'ın Bişkek kentinden Kerec'e gitmek üzere havalanan Boeing 707 tipi kargo uçağı Kerec'teki Feth Havaalanına inişi sırasında düştü.
Uçakta bulunan 16 kişiden en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralı kurtulduğu belirtildi..
YORUM YAZ