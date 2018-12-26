İran'da kamyon kasasında kaçak helikopter ele geçirildi

ANKARA (AA) - İran'da rutin yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonun kasasında kaçak bir helikopter ele geçirildi.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulubü'nün haberine göre, Fars eyaleti Emniyet Müdürü Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi, Laristan İlçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü esnasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonun kasasında kaçak helikopter ele geçirildiğini söyledi.

Ele geçirilen helikopterin iki kişilik olduğunu aktaran Guderzi, "Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak, yargıya teslim edildi." dedi.

Guderzi, kaçakçılığın yerli üretim için bir tehdit olduğunu ve kaçakçılıkla mücadeleye büyük önem verildiğini ifade etti.