ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanlığı Aile ve Kadın İşleri Ofisi'nin eski Başkan Yardımcısı Şehindehed Mollaverdi, İran’da kadınlara birçok konuda zorluk çıkarıldığını ve bunun özellikle de mecliste görüldüğünü belirtti.

Mollaverdi, "Sosyal Organizasyonların Uzmanlık Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, İran meclisinin çocuk yaşta evliliği yasaklayan kanun teklifini reddettiğini hatırlatarak, İran’da kadın sorunlarına siyasi gözlükle bakıldığını dile getirdi.

İlgili yasanın meclis tarafından reddedilmesinin ardından farklı konulara eğildiğini vurgulayan Mollaverdi, "İran'da kadın sorunlarına siyasi gözlükle bakılıyor. Çocuk yaşta evlilik yasası reddedildikten sonra kadına şiddetin engellenmesiyle ilgili çalışmalar yapma kararı aldım." dedi.

İran Resmi Haber Ajansı IRNA'nın haberine göre, Mollaverdi, göreve geldiği zaman aile ve kadın konusunda çalışmalar yapmak için oldukça istekli olduğunu ancak çalışmalarında siyasi bakış açısıyla karşı karşıya kaldığını vurguladı.