0553 313 94 23

İran'da kaçak canlı hayvan çetesine operasyon

İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde Körfez ülkelerine kaçak yollarla yaklaşık 150 bin canlı hayvan götüren çeteye operasyon yapıldığı belirtildi.

19 Mart 2019 Salı 15:01
İran'da kaçak canlı hayvan çetesine operasyon

 İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde Körfez ülkelerine kaçak yollarla yaklaşık 150 bin canlı hayvan götüren çeteye operasyon yapıldığı belirtildi.

Kirman Adliyesi Genel Başkanı Yedullah Muvahhid, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, 2018 yılından bu yana yaklaşık 150 bin hayvanı kaçak yollarla Basra Körfezi'ndeki Arap ülkelerine götüren bir çetenin tespit edildiğini aktardı.

Muvahhid, güvenlik güçlerinin Kirman eyaletinde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı operasyonda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 150 kişinin tespit edildiğini ve bunlardan 7'sinin yakalandığını kaydetti.

Yerel medyada yer alan haberlerde bu çetenin Kirman, Kermanşah, İsfahan, Yezd, Kum ve Horasan-ı Rezevi'den canlı hayvanları toplayıp Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinden motorlu kayıklarla Körfez ülkelerine götürdüğü belirtildi.

İran hükümeti, ekonomik krizle birlikte iki katına çıkan kırmızı etin fiyatını düşürebilmek için Avustralya, Brezilya ve Kırgızistan başta olmak üzere birçok ülkeden canlı hayvan ve hazır et ithalatı yapıyor.

Komşu ülkelerden Kuveyt, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkmenistan'a canlı hayvan ihraç eden İran'da, besicilerin ülke içerisinde sattıkları etten kâr etmedikleri gerekçesiyle hayvanları kaçak yollarla komşu devletlere satması, kırmızı et fiyatının 2 katına çıkmasına ve hükümetin fiyatları düşürmek için Kırgızistan, Brezilya ve Avustralya başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden et ithal etmesine yol açıyor.

Tahran'da geçen yıl bu aylarda 50 bin tümen olan kırmızı etin kilosu, şimdi kasaplarda ve marketlerde 100 bin tümenden satılıyor. Hükümetin yabancı ülkelerden ithal edip belediye pazarlarında sattığı kırmızı etin kilosu ise 40 ila 50 bin tümen arasında değişiyor. Fiyatların yarı yarıya fark etmesi, belediye pazarları ve ithal ucuz etin satıldığı diğer satış noktalarında uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:01
  1. iran
  2. Körfez

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı Kaya’ya destek istedi
    1. Bakan Kasapoğlu, AK Parti adayı..
    2. GAÜN’de Topçuoğlu ve Ekin ile kariyer..
    3. Tahmazoğlu’ndan sosyal tesissiz..
    4. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu..
    5. Ozan Kabak: "Çok kaliteli bir takımız"
    6. Cezayir'de yeni hükümeti kurma..
    7. Antalya Körfezi’nde ’Başıboş’..
    8. Kardeş Eli’nden ‘Beni Yetim Bırakma’..
    9. Evde sağlık hizmeti alan yaşlılara..
    10. Meksika'da yanardağ patladı
    11. Arslantepe UNESCO kalıcı listesine..
    12. Tosya’da Fitness Merkezi açıldı
    13. Eğitimci ve velilerden kan ve kök..
    14. Japonya’daki sergide Osmanlı rüzgarı..
    15. Defineciler kazdıkları çukurda..
    16. "Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz..
    17. Paris’te Sarı Yeleklilerin..
    18. Dünyanın en büyük Atatürk Heykeline..
    19. "Türkiye, geçen yıl dijital reklamda..
    20. Aydın jandarmasından iki tarlaya..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya’da
    22. Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu
    23. Eskişehir'de "Yeşilay Danışmanlık..
    24. Almanya'nın 2019 büyüme tahmini..
    25. SANKO Okullarının satrançta büyük..
    26. SANKO Üniversitesi’nden İslahiye ve..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'ın bir..
    28. Amedspor'da flaş gelişme! 6 isim..
    29. 180. Yıl Futbol Turnuvası
    30. Antalya’da kar altında seçim çalışması
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı