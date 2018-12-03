İran'da işçi eylemleri artarak devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İran'ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletindeki işçi eylemleri artarak devam ediyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki çelik fabrikası ve Şuş ilçesindeki şeker fabrikası işçilerinin aylardır maaş alamadıkları gerekçesiyle düzenledikleri eylemlere diğer şehirlerden yenileri eklendi.

Abadan kentindeki 3'üncü bölge belediye işçilerinden onlarcası, belediye merkez binası önünde toplanarak 3 aydır maaşlarının ödenmemesini protesto etti.

Hamidiye ilçesinde de 9 aydan bu yana maaşlarını alamadıklarını belirten belediye çalışanlarından yaklaşık 20 kişilik bir grup eylem yaptı.

Yine 9 aydır maaş alamayan Endika ilçesine bağlı Abeşdan belediyesi işçileri de belediye binası önünde düzenledikleri gösteride maaşlarının ödenmesini talep etti.

Ahvaz'daki metro atölyesi önünde toplanan işçiler ise 19 aydır maaşlarını alamadıklarını dile getirdi.

Öte yandan 24 gündür grevde olan Ahvaz kentindeki çelik fabrikası işçilerinin eylemleri bugün de devam etti. Ahvaz sokaklarında yürüyüşe geçen işçiler, Tahran yönetimi aleyhine sloganlar attı.

Şuş ilçesindeki şeker fabrikası işçileri ise dünkü eylemlerinde gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını isterken eylem alanına gelen İran meclisi milletvekiline tepki gösterdi.