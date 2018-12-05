İran'da işçi eylemi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki çelik fabrikası işçileri, grevlerinin 26'ncı gününde eylemlerini kent merkezindeki İmam Humeyni Kapalı Çarşısı'na taşıdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ahvaz kentindeki çelik fabrikası işçileri 4 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle başladıkları protesto eylemlerine bugün de devam etti.

İşçiler, İmam Humeyni Kapalı Çarşısı'nda düzenledikleri gösteride, "Suriye'yi bırak bize bak", "İsteğimiz verilmezse Ahvaz'ı kıyamete çeviririz", "Ne devlet ne hükümet, kimse bizi düşünmüyor" şeklinde sloganlar attı.

Protestocu işçiler, haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

İşçiler, kapalı çarşıdan çıktıktan sonra da Ahvaz sokaklarında yürüyüşe geçip sloganlar atarak eylemlerini sürdürdü.