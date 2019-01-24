İran'da 'intihar saldırısı tehdidi' paniğe neden oldu

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Lengerud kentinde üzerindeki yelekle benzin istasyonuna girip intihar eylemi tehdidinde bulunan bir şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi.

İran devlet medyasına göre güvenlik güçleri, Lengerud kentinde üzerindeki yelekle bir benzin istasyonuna girip intihar saldırısı tehdidinde bulunan kişinin bacaklarına ateş açarak yaralı olarak yakaladı.

Halk arasında paniğine neden olan olayın ardından hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki yaralı kişinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve üzerinde herhangi bir patlayıcı düzeneğinin olmadığı kaydedildi.