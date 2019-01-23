İran’da internet kesinti testi tartışmaya neden oldu

TAHRAN (AA) - İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, yerli hizmet sağlayıcıların denenmesi amacıyla bankalar ve kamu dairelerinde internetin kesilmesine sert tepki gösterdi.

Cehromi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Pasif Savunma Teşkilatı’nın 27 Ocak’ta ülkedeki tüm bankalar ve kamu kurumlarında kart tabanlı hizmetlerde saat 10.00 ila 12.00 arasında internet kesintisi uygulamasını eleştirdi.

Bakan Cehromi, elektronik bankacılık sisteminin ülkenin hayati altyapısını oluşturduğunu, yaptırım başka olmak üzere tüm tehditlere karşı dirençli olması gerektiğini belirterek, Pasif Savunma Teşkilatı’nın duyurusunu yaptığı internet kesintisinin ise tüm ülkeyi kapsadığı şeklinde anlaşıldığını savundu.

Uygulamayı eleştiren Cehromi, şu ifadeleri kullandı:

"Düşünün ki bir sabah kalkıyorsunuz ve ikinci bir emre kadar tüm bankacılık sisteminizin kullanılamaz olduğunu öğreniyorsunuz. Buna karşı tepkiniz ne olur ve kimi sorumlu tutarsınız?”

Teşkilatın açıklamasında kullanılan "İnternet kesinti testi" ifadesinin "skandal tabirlerden bir tanesi" olduğunu savunan Cehromi, "Sınırlı ve dar bir kesinti ülkenin hayati altyapısı için kullanıldı. Bu şekilde acemilik yapıyoruz ve sonra sosyal medyayı kusurlu görüyoruz. Şunu kabul etmeliyiz ki medyayı tanımada zaaflarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

İran Pasif Savunma Teşkilatı, dün yaptığı açıklamada yabancı hizmet sağlayıcıların yerine yerli sermaye ile geliştirilen hizmet sağlayıcıları kullanmak için 27 Ocak’ta tüm bankalar ve kamu kurumlarında 2 saatlik internet kesintisi yapılacağını duyurmuştu.

İran’da servis sağlayıcı bir şirket tarafından yapılacak uygulamanın ülke genelinde birkaç defa tekrarlanacağı belirtiliyor. Bu açıklama, sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından eleştirilmişti.