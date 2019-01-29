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"İran'da Instagram'ın yasaklanması yeni sorunlara yol açar"

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, İran yargısından gelen Instagram'a erişim engeli açıklamalarına ilişkin, böyle bir yasağın ülkede yeni problemler oluşturabileceğini söyledi

29 Ocak 2019 Salı 18:16
"İran'da Instagram'ın yasaklanması yeni sorunlara yol açar"

ANKARA (AA) - İran yargısından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirileceğine yönelik açıklamalar gelirken, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, uygulamanın yasaklanmasının ülkede yeni sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Başkent Tahran'da düzenlenen Elektronik Bankacılık Konferansı sırasında İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Cehromi, yargı organları tarafından yapılan Instagram'a erişim engeli getirileceğine yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Ülkedeki en popüler sosyal medya platformlarından Instagram'ın yasaklanmasının yeni sorunlar doğurabileceği uyarısında bulunan Cehromi, "Şu anda tek taraflı bir girişimle Instagram'a erişim engeli getirilmesi, tehditleri ortadan kaldırmayacak hatta diğer alanlarda sorunlara yol açacaktır." dedi.

Cehromi, "Bazıları Instagram'ın tehdit oluşturduğunu söylüyor ancak birçok kişi de platformun birçok iş imkanı sağladığını ve günlük yaşamlarında önemli bir araç olduğuna inanıyor.” ifadesini kullandı.

İran Başsavcı Yardımcısı Cevad Cavidniya, ay başında basına yaptığı açıklamada, yargının Instagram'a erişim engeli kararı aldığını ancak henüz uygulanmadığını duyurmuştu.

Cavidniya, "Şu anda bu platforma erişim engeli getirmek için gerekli yargı kararı var. Siber Alem Yüksek Konseyi'nin çoğunluğunun görüşü de bu platformun kapatılması yönünde." diye konuşmuştu.

İran'da Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Meşhed kentinde Aralık 2017'de ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve diğer şehirlere rejim karşıtı protestolar olarak yayılan gösteriler sonrası Nisan 2018'de Telegram da kapatılmıştı. Buna rağmen şifre kırıcı programlar (VPN) kullanan İranlılar halen bu uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

İran'daki internet kullanıcılarının en çok tercih ettiği sosyal paylaşım uygulaması yüzde 55'le Telegram. Ardından yüzde 23'le Instagram, daha sonra Twitter geliyor.

Twitter ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

İran Siber Alem Yüksek Konseyi Başkanı Ebulhasan Firuzabadi, Hemşehri gazetesinde yayımlanan röportajında İran'ın Instagram'a alternatif yerli sosyal medya uygulaması geliştirdiğini açıklamıştı.






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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:16
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