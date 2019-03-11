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İran'da insan hakları savunucusu avukata 7 yıl hapis cezası

Avukat Nesrin Sutude, ulusal güvenliğe karşı gösteriye katılma ve İran lideri Ali Hamaney'e hakaret suçlarından 7 yıl hapis cezası aldı

11 Mart 2019 Pazartesi 15:54
İran'da insan hakları savunucusu avukata 7 yıl hapis cezası

TAHRAN (AA) - İran'da insan hakları savunucusu avukat Nesrin Sutude, ulusal güvenliğe karşı gösteriye katıldığı ve İran lideri Ali Hamaney'e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Devrim Mahkemesi 27'nci Şube Hakimi Muhammed Mukayyise gazetecilere yaptığı açıklamada, Nobel Barış Ödüllü Şirin Ebadi'nin de avukatlığını yapan Nesrin Sutude'nin, ulusal güvenliğe karşı gösteriye katılma suçundan 5 yıl ve İran lideri Ali Hamaney'e hakaret suçundan da 2 yıl hapis cezası aldığını belirtti.

Mukayyise, Sutude'nin duruşmasının ne zaman görüldüğüne dair bilgi vermedi.

İran'da 2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gerçekleştirilen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle Eylül 2010'da tutuklanan insan hakları aktivisti avukat Nesrin Sutude, Ocak 2011'de 11 yıl hapis cezası, 20 yıl avukatlıktan men ve 20 yıl yurt dışına çıkış yasağı almıştı. Ancak bu cezası Temyiz Mahkemesi'nde 6 yıl hapis ile 10 yıl avukatlıktan men cezasına çevrilmişti.

Sutude, 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 18 Eylül 2013'te serbest bırakılmış, ancak 13 Haziran 2018'de tekrar tutuklanmıştı.

İran'da 2009'da Mahmud Ahmedinejad'ın ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçildiği seçimler sonrasında reformcu aday Mir Hüseyin Musevi taraftarları hile yapıldığı gerekçesiyle itiraz etmiş ve uzun süren gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Eminzade, Feyzullah Arabsorhi, Mir Tahir Musevi, Mehdi Mahmudiyan, Muhammed Ali Vilayeti, Hasan Zerrinpur, Mehsa Emirabadi, Mahbube Kerimi, Meryem Celili, Mitra Rahimi, Ferah Vazihan, Jila Mekvendi ile Kefayet Melekmuhammedi gibi isimler tutuklanmıştı.

Gösterilere katılan reformcu aday Mir Hüseyin Musevi ise hâlâ ev hapsinde tutuluyor.


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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:54
  1. iran
  2. Nesrin Sutude
  3. Tahran

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