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İran'da iki mahkumun idamına yüksek mahkemeden onay

İran'da Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei, yolsuzluk davaları için kurulan özel mahkemenin 2 kişiye verdiği idam cezasının Yüksek Divan Mahkemesi tarafından onaylandığını açıkladı.

21 Ekim 2018 Pazar 21:56
İran'da iki mahkumun idamına yüksek mahkemeden onay

İran'da Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei, yolsuzluk davaları için kurulan özel mahkemenin 2 kişiye verdiği idam cezasının Yüksek Divan Mahkemesi tarafından onaylandığını duyurdu.

Ejei, İran devlet televizyonunda yer alan açıklamasında, özel mahkemelerin döviz ve sikke yolsuzluğundan yargılanan 3 zanlı hakkında verdiği idam cezalarından 2'sinin temyiz aşamasında Yüksek Divan Mahkemesi tarafından onaylanarak kesinleştiğini söyledi.

Ejei, "Sikkelerin Sultanı" lakaplı Vahid Mazlumin'in ülkenin ekonomik sistemine zarar verme, yolsuzluk yapma ve yolsuzluk çetesi kurmaktan, "Muhammed Salim" lakaplı Muhammed İsmail Kasımi'nin de Mazlumin'in çetesinin başta gelen üyesi olma ve yasa dışı işlemlerle ülkenin parasal ve ekonomik sistemini bozmaktan suçlu bulunarak idama çarptırıldıklarını ve cezalarının kesinleştiğini ifade etti.

3 kişiye idam 32 kişiye hapis cezası

Muhsin Ejei, 30 Eylül'deki açıklamasında, ülkenin gündemini uzun süredir meşgul eden yolsuzluk davalarıyla ilgili olarak başkent Tahran'da kurulan özel mahkemenin yolsuzluk suçlamalarından 3 kişiye idam, 32 kişiye 10 ila 20 yıla kadar değişen hapis cezaları verdiğini bildirmişti.

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani ise 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkedeki son ekonomik yolsuzluk nedeniyle 120 şüphelinin tutuklandığını 30 iddianamenin de mahkemeye gönderileceğini belirtmişti.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 21:56
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