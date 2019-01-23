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İran'da iki insan hakları aktivistine altışar yıl hapis

Tahran Devrim Mahkemesi'nde yargılanan Rıza Handan ile Ferhad Meysemi, ulusal güvenliğe aykırı eylemde bulunmaktan 5, rejime karşı propagandadan ise 1'er yıl hapis cezası aldı

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:42
İran'da iki insan hakları aktivistine altışar yıl hapis

ANKARA (AA) - İran'da cezaevinde tutulan insan hakları aktivisti ve avukat Nesrin Sutude'nin eşi Rıza Handan ile insan hakları aktivisti Ferhad Meysemi, "ulusal güvenliğe aykırı eylem ve rejime karşı propaganda" suçlamasıyla yargılandıkları davada 6'şar yıl hapse mahkum edildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran Devrim Mahkemesi'nde yargılanan Handan ile Meysemi, ulusal güvenliğe aykırı eylemde bulunmaktan 5, rejime karşı propagandadan ise 1'er yıl hapis cezası aldı.

İki insan hakları aktivistinin avukatı Muhammed Mukimi, "Mahkeme, müvekkillerimin iki yıl boyunca siyasi partilere üyeliklerini, medya faaliyetlerini ve ülke dışına çıkışlarını da yasakladı." dedi.

Mukimi, kararı temyiz mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

"Ulusal güvenliğe aykırı eylemlerde bulunmak" ile suçlanan, Tahran'da tutuklu bulunan siyasi aktivist ve avukat Nesrin Sutude'nin eşi Rıza Handan 4 Eylül'de, insan hakları aktivisti ve doktor Ferhad Meysem ise 31 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.


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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:42
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