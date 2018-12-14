THY- Euroleague
0553 313 94 23

İran'da hurma yapraklarından inşa edilen otel turistlerin ilgi odağı

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman kentinin Kale Genc ilçesinde ahşap ve hurma ağacı yapraklarıyla inşa edilen otel bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor

14 Aralık 2018 Cuma 17:55
İran'da hurma yapraklarından inşa edilen otel turistlerin ilgi odağı
KİRMAN (AA) - ELAHE SALARİ - İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman kentinin Kale Genc ilçesinde ahşap ve hurma ağacı yapraklarıyla inşa edilen otel bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Kirman'ın 400 kilometre güneyindeki Kale Genc ilçesinde 2016'da hurma yapraklarından inşa edilen ve 30 yapıdan oluşan otel, 60 turisti ağırlama kapasitesine sahip bulunuyor.

Ülkenin en ilgi çekici yapılarından biri olan otelin müdürü Muhammed Cevad Cihanpur, AA muhabirine turistlerin ilgi odağı haline gelen otel hakkında bilgi verdi.

Otelin turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Cazmuryan adı verilen bölgenin yakınlarında konumlandığını aktaran Cihanpur, "Birçok turist bu bölgeyi ziyaret ediyor ancak bölgede otel bulunmuyordu. Turistlerin kalacağı ve bölgenin mimarisiyle uyumlu bir otel yapmaya karar verdik." dedi.

Otelin 2016'da ahşap ve hurma ağacı yapraklarından inşa edildiğini ve turistlerin otelin konseptine duydukları ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Aslında bu oteli inşa ederek bölgedeki fakirliği zenginliğe dönüştürdük." ifadesini kullandı.

Cihanpur, bitkilerden inşa edilen otelin özellikle bölgede 50 dereceyi bulan sıcaklarda turistlere serin bir barınma imkanı sağladığını sözlerine ekledi.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:55
  1. iran
  2. kapri otel
  3. Kirman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taliban-ABD görüşmesinin tarihi belli oldu
    1. Taliban-ABD görüşmesinin tarihi belli..
    2. Ryan Babel'den ayrılık açıklaması
    3. Iraklılar yurtlarına dönmeye devam..
    4. Altı günlükken Ebola virüsü kapan..
    5. Sanık yakınlarından mahkeme heyetine..
    6. Tiran Büyükelçisi Yörük, İşkodra'yı..
    7. Meteoroloji'den parçalı ve çok bulutlu..
    8. WFP'den İsveç'teki Yemen görüşmelerine..
    9. Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen..
    10. Terim-Rasim Ozan davasında flaş karar!
    11. AK Parti'de rekor! Sayı resmen açıklandı
    12. Kandilli'den korkutan uyarı!..
    13. Denizli'de yola saçılan mandalinalar..
    14. Tunus'ta "kırmızı yelekliler"den..
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    17. "Dağlarda 700 terörist kaldı"
    18. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    19. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    20. Dışişleri Bakanlığının logosu değişti
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    Rusya'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili açıklama!
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak