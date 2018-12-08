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İran'da hükümete sınır güvenliğinin bütçesini artırma talebi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, Çabahar'daki terör saldırısının ardından hükümete sınır güvenliği için bütçeden ayrılan payı 5 kat artırma talebinde bulundu

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:17
İran'da hükümete sınır güvenliğinin bütçesini artırma talebi

ANKARA (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan'daki terör saldırısının ardından sınır güvenliği için bütçeden ayrılan payın yeterli olmadığını söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Tahran’da gerçekleştirilen "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele konulu Meclis Başkanları İkinci Toplantısı" sırasında gazetecilere açıklama yapan Felahatpişe, "Hükümet, uzmanların görüşüne göre yeni yılın bütçesinde sınırların ihtiyacı için ayrılan miktarı 5 kat artırmalıdır." dedi.

Ülkenin sınır güvenliği için bütçeden ayrılan payın İran'ın güvenliğiyle bağlantılı olduğunun altını çizen Felahetpişe, bütçedeki kısıtlamanın ülkeye daha çok zarar vereceğini belirterek, "Hükümet gelecek yılın bütçesini yeniden gözden geçirmelidir." ifadesini kullandı.

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, hükümet tarafından hazırlanan gelecek yılın bütçe tasarısının dün meclise sunulduğunu açıklamıştı.

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde emniyet müdürlüğünü hedef alan bombalı terör saldırısında 2 kişi ölmüş, 27 kişi yaralanmıştı.

Saldırının bomba yüklü kamyonetle gerçekleştirilen intihar saldırısı olduğu belirtilmişti.



Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:17
  1. Bütçe
  2. iran
  3. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe
  4. sınır güvenliği

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